Турция ввела комендантский час по выходным в большинстве провинций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в большинстве провинций Турции снова будет введен комендантский час по выходным, сообщает Anadolu.

«Рост смертей от коронавируса заставил нас пересмотреть существующие меры безопасности. 58 провинций, в которых проживает 80% населения нашей страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье», — сказал президент.

Кроме того, он добавил, что существующий в стране комендантский час с 21.00 до 5.00 в будние дни сохраняется.

Эрдоган уточнил, что во время комендантского часа кафе и рестораны будут работать только на вынос. В остальное время они должны принимать не более 50% посетителей от общей вместимости.

Ранее президент Турции заявил, что страна планирует завершить вакцинацию населения в июне текущего года.

Также глава государства сообщил, что регионы страны поделят на четыре категории, в зависимости от эпидемиологической ситуации. По каждой провинции будут приниматься отдельные решения, начиная с отмены комендантского часа по выходным.