В ООН сообщили о «самом кровавом» дне в Мьянме с начала переворота

Сегодняшний день стал «самым кровавым» в Мьянме с начала государственного переворота. Об этом сообщается на сайте миссии организации в стране.

«Миссия ООН в Мьянме потрясена бессмысленной гибелью людей сегодня, когда сообщается о десятках застреленных военными по всей стране в самый кровавый день с момента переворота», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что насилие недопустимо и должно немедленно прекратиться. Также ООН призывает привлечь виновных к ответственности.

Ранее Совет Безопасности ООН осудил насилие военного режима Мьянмы против участников акций протеста.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.