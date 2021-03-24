В новых учебниках по обществознанию появится раздел «семьеведение»

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в новые учебники по обществознанию будет добавлен курс по семьеведению, сообщает РИА «Новости».

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Уполномоченный по правам человека в России Анна Кузнецова ранее заявляла, что обучение семейным ценностям может войти модулями в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций в ближайшем будущем.

По мнению омбудсвумен, добавление в школьную программу курса семьеведения должно способствовать комплексному улучшению положения семьи в российском обществе. Этот формат модульных программ подразумевается новым Федеральным государственным образовательным стандартом.

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