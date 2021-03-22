Роспотребнадзор планирует смягчить требования к детскому отдыху

Роспотребнадзор предложил смягчить ряд требований к организации детского отдыха, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в проекте постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на федеральном портале проектов.

«Внести изменения в санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказано в документе.

Согласно новым требованиям, количество детей в отрядах может достигать 75% от проектной вместимости лагеря, вместо нынешних 50%. Также исполнительные власти региона могут принимать решение об организации отдыха в палаточных лагерях, которые в данный момент запрещены.

Также в документе уточняется, что персонал будет обязан перед каждой сменой проходить обследование на наличие новой коронавирусной и ротавирусных инфекций.

Согласно проекту, будет запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, ‎а также мероприятий с посещением родителей.