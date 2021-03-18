В Котельниках мужчина убил свою сестру

В городе Котельники мужчина убил свою 40-летнюю сестру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По данным следствия, во дворе многоэтажного дома в Котельниках 43-летний местный житель напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте, дополнили в СК.

«По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «убийство», — уточнила Врадий.

Она сказала, что с места преступления следователями и криминалистами был изъят нож и видео с камер наблюдения. В данный момент проходит допрос родственников и планируется назначение экспертиз. Точные мотивы убийства устанавливаются, добавила помощник руководителя главка.

Врадий также сообщила, что мужчина был задержан и в ближайшее время его доставят к следователю для проведения допроса.

Как уточняет агентство, по словам источника в правоохранительных органах, погибшая была замужем, и у нее осталось несколько детей.