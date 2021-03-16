МЧС Подмосковья предупредило о продолжительных и мощных паводках

Главное управление МЧС России по Московской области сообщает прогноз о необычайно продолжительных и мощных паводках в этом году.

По сообщению управления, в зоны подтопления могут попасть 158 населенных пунктов в 30 городских округах. В качестве примера сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) называют ситуацию со толщиной речного льда на Оке возле поселка Белоомут.

«Он, как слоеный пирог, состоит из трех частей. Это уплотненный снег, торосы, которые шли при замерзании, и между ними вода. То есть верхний слой растает гораздо быстрее», — указывает старший госинспектор ГИМС Александр Калашников.

Для ликвидации возможных последствий и происшествий в регионе создана группировка сил и средств в составе 24 тысяч человек и более 6,5 тысяч единиц техники.

В Луховицком районе, где ожидают самые сильные паводки, 26 марта пройдут тактико-специальные учения по борьбе с последствиями.

Ранее стало известно, что синоптики ожидают аномальное половодье в Подмосковье.