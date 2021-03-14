Врачи рассказали, можно ли вакцинироваться от коронавируса при соблюдении поста

Врачи-диетологи рассказали, можно ли вакцинироваться от коронавируса людям, решившим соблюдать Великий пост. Об этом сообщает ТАСС.

Есть строгий пост и нестрогий, напоминает врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева. Если человек соблюдает нестрогий пост, потребляет все основные питательные вещества, в том числе белки растительного происхождения и ничем не болеет, то вакцинация возможна.

Врач-диетолог высшей категории Елена Чедия в свою очередь отметила, что во время соблюдения поста нарушается белковый обмен.

«Когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела», — пояснила специалист.

От соблюдения поста в этом году эксперты советуют отказаться людям, перенесшим коронавирус в средней или тяжелой формах.

Великий пост в этом году начинается в понедельник, 15 марта. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником — Пасхой.