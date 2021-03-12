Эксперт рассказал об обучении наблюдателей на выборах

На следующей неделе завершится первый этап программы подготовки наблюдателей для работы на выборах в Госдуму – к концу недели учебу пройдут все преподаватели, которые в дальнейшем будут обучать работе на участках наблюдателей. По словам тренеров, принимающих участие в обучении, никаких ограничений для желающих попасть на семинар, нигде в регионах обозначено не было.

Все, кто выразил готовность участвовать в учебе и стать преподавателями, получили такую возможность и прослушали обучающий курс. Более того, к учебе были привлечены партии, которые выразили интерес к программе семинара – в феврале к учебе присоединились представители 15 партий, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская платформа», КПСС, «Зеленая Альтернатива», «Партия РОСТА», «Партия за справедливость!», «Демократическая партия России», «Гражданская сила», «Родина», «Коммунисты России», «За правду».

Приглашенные к обучению «Яблоко» и КПРФ пока от участия в проекте воздерживаются.

Напомним, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах РФ. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые смогут пойти на участки от партий или от общественных палат, и будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране.

«Меня, как непосредственного участника обучения наблюдателей за выборами, откровенно удивляют «рассуждения» о существующих ограничениях в доступе желающих к обучению. Мне довелось в команде преподавателей принять участие в занятиях со слушателями из 15 регионов страны - везде доступ к занятиям свободный, никаких барьеров не было, желающих было много и никому не отказали», — говорит Антон Лукаш, член Общественной палаты Волгоградской области, кандидат социологических наук.

«Проект широко освещается в медиа среде, вызывает интерес. Обучение проходит очень интересно, много интерактива, обратной связи. На занятиях у нас были люди с активной гражданской позицией – как имеющие опыт общественного, партийного наблюдения, так и ранее не принимавшие участия в наблюдении», — отметил Лукаш.