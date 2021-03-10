В Москве коронавирус выявили еще у 1 116 человек

В Москве коронавирус подтвердился еще у 1 116 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 1 453 пациента, скончался 51. Госпитализированы были 796 человек.

За весь период пандемии коронавирус выявили у 993 998 жителей Москвы, вылечились 914 626 пациентов, умерли 15 547.

Ранее сообщалось, что в России второй день подряд выявляют меньше 10 тысяч случаев коронавируса.