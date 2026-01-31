Размер шрифта
В Европе оценили вероятность создания общего «ядерного зонтика»

Berliner Zeitung: создание общеевропейского ядерного оружия нереально
Francois Lenoir/Reuters

Создание совместного европейского ядерного оружия нереально в обозримом будущем. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Создание совместного европейского ядерного оружия немыслимо в обозримом будущем. Для такого проекта нет ни политического мандата, ни финансовых ресурсов – учитывая чрезмерные государственные расходы, снижение уровня образования и волну банкротств, подрывающую основы способности государства к действиям», – пишет издание.

Также СМИ цитирует экс-главу разведки НАТО бывшего замдиректора немецкой разведки Арндта Фрайтага фон Лорингофена, который в недавнем интервью Berliner Zeitung рассказал, что бомба сработает только в том случае, «если какой-либо политический лидер сможет принять решение в режиме реального времени».

«Идея о том, что ядерная атака будет обсуждаться ночами в Брюссельском совете, показывает, насколько это абсурдно. К тому времени, когда будет принято решение, Европа уже давно будет в руинах», – подчеркнул он.

26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в выступлении перед членами комитета по иностранным делам Европарламента признал, что ЕС не может защитить себя без американского ядерного зонтика.

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания ведутся и находится на начальной стадии. Он отметил, что для достижения цели совместного ядерного сдерживания нужно принять ряд важных решений, но пока говорить об этом преждевременно.

Ранее на Западе предупредили о новой ядерной гонке из-за непродления ДСНВ.
 
