Россиянам напомнили о пользе поцелуев

Целоваться полезно: это способствует стимулированию речевой функции и легкой тренировке иммунитета. Об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Манина.

По словам врача, при поцелуе происходит гораздо больше, чем просто романтический жест или обмен микрофлорой. Это целый комплекс физиологических реакций.

«Когда мы активны, делаем действия с помощью губ и языка, у нас происходит стимуляция этой зоны. Идет активный приток крови к органам ротовой полости и, конечно же, к лимфоидным тканям, к лимфоузлам. По факту лимфоузлы начинают, грубо говоря, массироваться: увеличивается приток крови к ним, тем самым усиливается их функция», — сказала Манина.

Это особенно важно для тех, кто мало говорит, ведь речевая функция — один из наших основных «рабочих инструментов». Ее можно компенсировать активной работой ртом и языком. Таким образом, язык нужен не только чтобы есть и говорить, но и, образно говоря, тренировать лимфоидную ткань, например шейные лимфоузлы.

Идея «тренировки» иммунной системы через обмен бактериями не лишена смысла, но требует важных оговорок.

«В секрете нашей слизистой, слюне, содержатся очень много бактерицидных компонентов: это и лизоцим, и интерфероны — вещества, которые обеспечивают нам врожденный иммунитет», — отметила врач. При поцелуе происходит попадание другой микрофлоры и биологически активных соединений из ротовой полости партнера. Это вызывает мягкую иммуностимуляцию, усиливая противобактерицидное действие.

«Очень важно понять, что в этом случае мы говорим о двух здоровых людях, — акцентирует эксперт. — Потому что есть и другая крайность — избыточная нагрузка, перегрузка иммунной системы, когда мы можем получить инфекцию».

Одна из ключевых ролей поцелуев — помощь в формировании иммунитета у младенцев. Это естественный и важный процесс.

«Когда мама или папа, а также родственники начинают целовать своих детей, происходит обмен микрофлорой. Микрофлора кожи и слизистых малыша, особенно младенца, обсеменяется, то есть на нее попадает микрофлора мамы и папы. В идеале — здоровая микрофлора. В этом случае ребенок получает хороший здоровый местный иммунитет, который обеспечивает наша собственная микробиота», — объяснила Манина.

Несмотря на потенциальную пользу, поцелуи могут нести и риски, особенно если один из партнеров болен.

«Один из очень неприятных диагнозов — инфекционный мононуклеоз, который так и называется «болезнь поцелуев». Вызывается он вирусом Эпштейна-Барр либо цитомегаловирусом, которые относятся к семейству герпес-вирусов, — предупредила иммунолог. — В этом случае происходит мощнейшая нагрузка на лимфоузлы. Они опухают, воспаляются, очень сильно болит горло».

Кроме того, так легко передаются банальные ОРВИ, тонзиллиты (ангины) и другие инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Поэтому целоваться при явных признаках болезни — не лучшая идея.

Универсальной «полезной дозы» поцелуев не существует. Все зависит от индивидуальных особенностей человека.

«Никаких норм, никаких ограничений нет, все зависит от индивидуальных потребностей и психотипа человека, — сказала Манина. — Есть люди, которым требуется больше поцелуев, больше тактильного контакта для выработки эндорфинов. И в этом случае мы получаем дополнительный мощный системный «допинг» от наших собственных гормонов. Эти гормоны радости позволяют активировать защитные ресурсы».

Однако для интровертов или людей с аутистическими чертами навязанный близкий контакт может стать стрессом. «В этом случае будет раздражение, повышение кортизола — гормона стресса, который может оказывать полностью противоположную, иммуносупрессивную функцию», — пояснила врач.

Главный критерий — удовольствие и взаимность. «Поцелуи должны быть приятны обеим сторонам», — подчеркнула эксперт.

Здоровье ротовой полости — основа безопасного и приятного контакта.

«Наша улыбка, наша ротовая полость — это наша визитная карточка. Чтобы дарить окружающим положительные эмоции и здоровую микрофлору, мы обязательно должны поддерживать гигиеническую чистоту, — отметила Манина. — Это обеспечивается не только работой стоматолога, но и хорошим качеством питания, регулярным употреблением воды. Чем суше ротовая полость, тем больше шансов иметь неприятный запах и обострения хронических заболеваний».

Поцелуи могут стимулировать местный иммунитет, обмен здоровой микрофлорой и выработку «гормонов счастья», укрепляя общую сопротивляемость организма. Однако их польза проявляется только при условии здоровья обоих партнеров и отсутствии принуждения. Слушайте свое тело и партнера — и тогда близкий контакт станет источником не только радости, но и пользы, резюмировала врач.

