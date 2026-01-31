Размер шрифта
Грузия в 2025 году купила у России больше сырой нефти, чем за все предыдущие годы

Грузия в 2025 году импортировала из России 225,3 тыс. тонн сырой нефти, что в два раза превышает суммарный объем закупок за все предыдущие годы. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии, сообщает ТАСС.

Поставки резко выросли в октябре – декабре 2025 года, когда было закуплено почти 225 тыс. тонн. Годом ранее Грузия импортировала из России лишь 10,5 тонны нефтяного сырья.

Кроме России, в 2025 году Грузия закупила сырую нефть у Азербайджана – 3,9 тыс. тонн на 1,8 млн долларов.

25 января стало известно, что поставки яблок из Грузии в Россию в 2025 году выросли в 2,3 раза и достигли рекордных 19,5 тыс. тонн. Стоимостной объем экспорта составил 12,9 млн долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда было поставлено 15,1 тыс. тонн.

До этого сообщалось, что поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года достигли рекордного уровня в 6,6 млн долларов. Экспорт российского пива в Грузию также показал максимальные значения, составив 2,7 млн долларов. Несмотря на небольшое сокращение физических объемов, стоимостной объем поставок водки вырос на треть благодаря росту цен.

Ранее россияне оказались на первом месте среди визитеров в Грузию.
 
