В МИД РФ раскрыли лучший способ обеспечить гарантии безопасности Украины

Лучшей гарантией безопасности Украины является предоставление твердой гарантии безопасности России. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что за последние месяцы и даже годы не происходило того, чтобы хоть кто-то на Западе сказал, что частью мирного урегулирования должны быть гарантии безопасности России. По мнению Грушко, любому абсолютно должно быть понятно, что это лучшая гарантия безопасности для Украины.

Если Россия будет понимать, что территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз ее безопасности, тогда и безопасность республики будет обеспечена, подчеркнул замглавы МИД.

27 января газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Соединенные Штаты поставили условием для предоставления Украине гарантий безопасности заключение мирного соглашения, которое будет включать территориальные уступки.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен на вывод войск из Донбасса, боевые действия должны быть остановлены только по линии фронта.

Ранее Россия попросила ООН признать право Донбасса и Крыма на самоопределение.