Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

В Орле эвакуируют жителей из-за боезаряда ракеты

Губернатор Клычков: улицы Орла перекроют на время обезвреживания боеприпаса
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Орле утром 31 января обезвредят неразорвавшийся боеприпас, из-за работ в городе введут ограничения движения и проведут эвакуацию жителей. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, специалисты МЧС в четверг утром приступят к безопасному извлечению фрагмента боезаряда ракеты из грунта. После этого находку планируется перевезти в удаленную от жилых районов зону, где боеприпас будет уничтожен контролируемым подрывом.

Глава региона уточнил, что вокруг места обнаружения установлен периметр радиусом 500 м. Жителей домов, попавших в эту зону, временно эвакуируют. На нескольких улицах в районе проведения операции будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Кроме того, жильцам домов, расположенных рядом с СНТ «Часовщик», рекомендовано не запирать окна и двери на время работ.

Опасную находку саперы намерены вывезти за пределы жилой застройки для последующей ликвидации. Власти призвали жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием.

Еще 26 января Клычков сообщал, что в Советском районе Орла на территории СНТ нашли элемент взрывного устройства. Место оцепили, за ним ведется охрана. Ситуацию контролируют Минобороны и правоохранительные органы.

Ранее в Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса, в городе ввели режим эвакуации и ограничения движения.
 
Теперь вы знаете
Избы по цене квартир, массовые списания долгов и золотое безумие. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!