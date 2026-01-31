В Орле эвакуируют жителей из-за боезаряда ракеты

В Орле утром 31 января обезвредят неразорвавшийся боеприпас, из-за работ в городе введут ограничения движения и проведут эвакуацию жителей. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, специалисты МЧС в четверг утром приступят к безопасному извлечению фрагмента боезаряда ракеты из грунта. После этого находку планируется перевезти в удаленную от жилых районов зону, где боеприпас будет уничтожен контролируемым подрывом.

Глава региона уточнил, что вокруг места обнаружения установлен периметр радиусом 500 м. Жителей домов, попавших в эту зону, временно эвакуируют. На нескольких улицах в районе проведения операции будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Кроме того, жильцам домов, расположенных рядом с СНТ «Часовщик», рекомендовано не запирать окна и двери на время работ.

Опасную находку саперы намерены вывезти за пределы жилой застройки для последующей ликвидации. Власти призвали жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием.

Еще 26 января Клычков сообщал, что в Советском районе Орла на территории СНТ нашли элемент взрывного устройства. Место оцепили, за ним ведется охрана. Ситуацию контролируют Минобороны и правоохранительные органы.

Ранее в Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса, в городе ввели режим эвакуации и ограничения движения.