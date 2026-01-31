До 1 февраля Украина должна выплатить МВФ курпнейший в 2026 году платеж

Украина до 1 февраля должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) крупнейший в 2026 году платеж в размере $188 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на график платежей фонда.

Отмечается, что в ночь с субботы на воскресенье (до 08:00 мск) Украина должна погасить проценты по обслуживанию задолженности и выплатить регулярные взносы за пользование средствами фонда в размере 136 млн 38,5 тыс. специальных прав заимствования (SDR).

На 27 января один SDR равен $1,379. Таким образом платеж Киева равен примерно $187,6 млн. В январе истек срок очередного платежа Украины МВФ в размере порядка $171,9 млн.

29 января депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявила, что Киев соглашается на «зверские условия» Международного валютного фонда (МВФ) и не отстаивает интересы бизнеса и украинских производителей.

По словам депутата, деньги, получаемые от МВФ, — не помощь, а «кредит с условием», который придется возвращать, причем с процентами. Выполнение условий МВФ может привести к росту налогов, что, в свою очередь, приведет к уничтожению среднего и малого бизнеса.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.