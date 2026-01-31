Россияне назвали главную причину стресса на работе зимой

Россияне называют холод и стресс из-за погоды причинами снижения работоспособности в зимний период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса компании «Экоплант».

Отмечается, что в исследовании принимали участие 1,4 тысяч работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

«Респонденты чаще всего отмечали общее ухудшение самочувствия на фоне низких температур, короткого светового дня и нестабильной погоды — так ответили 78% респондентов», — говорится в сообщении.

Еще 63% участников опроса указали на частые простудные заболевания, они напрямую влияют на концентрацию и уровень энергии в рабочие дни.

Также россияне указали долгую дорогу до работы в сложных погодных условиях в качестве еще одного фактора усталости. 68% респондентов указали, что испытывают усталость еще до начала рабочего дня из-за пробок.

Накануне газета «Известия» писала, что в этом году 67% россиян хотят сменить профессию и начать карьеру в новой области – об этом они сообщили в опросе hh.ru. Эта тенденция вызвана тем, что в России стимулируется перераспределение кадров с целью покрыть дефицит в определенных сферах. Также значимую роль играет большое количество возможностей для развития компетенций в новых направлениях.

