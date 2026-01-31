Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Защита получившего самую крупную взятку в истории МВД обжалует изъятие его активов

Защита экс-сотрудника МВД Сатюкова обжалует решение об изъятии его активов
Shutterstock

Защита бывшего сотрудника управления «К» МВД РФ Георгия Сатюкова обжалует решение об изъятии его активов на сумму 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в окружении обвиняемого.

Иск о конфискации имущества подала Генпрокуратура. В окружении Сатюкова подчеркнули, что другие лица, упомянутые в иске, не фигурируют в уголовном деле и не имеют статуса обвиняемых.

Сатюков заочно арестован по обвинению в получении взятки в размере 5 млрд рублей.

В ноябре 2025 года Сатюков был заочно арестован и обвинялся в получении самой крупной взятки в истории Министерства внутренних дел, сумма которой составляла 5 млрд рублей.

Помимо Сатюкова, в качестве ответчиков были указаны еще пятеро человек, включая членов его семьи.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что бывший сотрудник полиции фактически владел и пользовался значительным объемом недвижимости, денежных средств, ценных бумаг, размещенных на банковских и брокерских счетах, оформленных на доверенных лиц. Басманный суд наложил арест на это имущество, включая многочисленные счета, ценные бумаги, драгоценные металлы, принадлежащие брату, отцу и матери Сатюкова, а также на недвижимость, принадлежащую его семье.

Ранее в Петербурге арестовали высокопоставленного чиновника Минобороны РФ по делу о взятке.
 
Теперь вы знаете
Избы по цене квартир, массовые списания долгов и золотое безумие. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!