Защита получившего самую крупную взятку в истории МВД обжалует изъятие его активов

Защита бывшего сотрудника управления «К» МВД РФ Георгия Сатюкова обжалует решение об изъятии его активов на сумму 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в окружении обвиняемого.

Иск о конфискации имущества подала Генпрокуратура. В окружении Сатюкова подчеркнули, что другие лица, упомянутые в иске, не фигурируют в уголовном деле и не имеют статуса обвиняемых.

Сатюков заочно арестован по обвинению в получении взятки в размере 5 млрд рублей.

Помимо Сатюкова, в качестве ответчиков были указаны еще пятеро человек, включая членов его семьи.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что бывший сотрудник полиции фактически владел и пользовался значительным объемом недвижимости, денежных средств, ценных бумаг, размещенных на банковских и брокерских счетах, оформленных на доверенных лиц. Басманный суд наложил арест на это имущество, включая многочисленные счета, ценные бумаги, драгоценные металлы, принадлежащие брату, отцу и матери Сатюкова, а также на недвижимость, принадлежащую его семье.

