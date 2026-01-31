Размер шрифта
Политолог заявил, что США нашли решение по Украине, удовлетворяющее обе стороны конфликта

Политолог Доктороу: российские требования по Украине будут удовлетворены
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Политолог из США Гилберт Доктороу на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что требования России по Украине будет удовлетворены.

По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Киев никогда не откажется от Донбасса, но оно предназначалось для =внутреннего пользования, «чтобы выиграть время и сдержать внутренних противников, пока идут переговоры».

«Вывод украинских войск со всей территории Донбасса должен произойти до того, как в рамках урегулирования произойдет что-либо еще. <…> Россия получит, что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной. <…> Иностранных войск на Украине не будет», — отметил Доктороу.

Он уточнил, что Вашингтон может помочь Зеленскому без скандала покинуть пост президента, ведь если украинцы поймут, что им выделят $800 млрд на восстановление страны, то они проголосуют за замену Зеленского.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между РФ и Украиной вполне могут приносить плоды и в случаях, когда в них не принимают участие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Американский президент также добавил, что стороны «подошли близко к решению конфликта».

29 января Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой воздержаться от нанесения ударов по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за морозов. Глава Белого дома сказал, что был приятно удивлен, когда Путин «согласился это сделать».

Ранее политолог объяснил, почему Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным.
 
