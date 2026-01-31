Из Совета по развитию кинематографии исключили несколько человек

Мишустин исключил из Совета кино Сокурова и Тодоровского

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим указом исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректора киностудии имени Горького Юлиану Слащёву, режиссера и сценариста Александра Сокурова, режиссера Валерия Тодоровского. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Слащёвой, Сокурова и Тодорковского, из Совета исключены продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, продюсер Валерий Федорович и исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.

Тем же указом в Совет включены председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, а также гендиректор «Окко» Гавриил Гордеев и гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Совет по развитию отечественной кинематографии — это непрерывно действующий совещательный орган, который был образован в целях разработки предложений, связанных с реализацией госполитики в области кинематографии.

