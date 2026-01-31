Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Из Совета по развитию кинематографии исключили несколько человек

Мишустин исключил из Совета кино Сокурова и Тодоровского
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим указом исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректора киностудии имени Горького Юлиану Слащёву, режиссера и сценариста Александра Сокурова, режиссера Валерия Тодоровского. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Слащёвой, Сокурова и Тодорковского, из Совета исключены продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, продюсер Валерий Федорович и исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.

Тем же указом в Совет включены председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, а также гендиректор «Окко» Гавриил Гордеев и гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Совет по развитию отечественной кинематографии — это непрерывно действующий совещательный орган, который был образован в целях разработки предложений, связанных с реализацией госполитики в области кинематографии.

Ранее в Госдуме оценили состояние кинематографа России.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!