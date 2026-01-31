Минобороны сообщило о готовности тяжелых дронoв «Кощей» для армии

Первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» собрали и испытали для передачи в войска. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Работы выполнили военнослужащие технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии группировки «Запад». Дроны разработаны для доставки на передовую тяжелых и объемных грузов, которые сложно или опасно перевозить наземным транспортом.

Аппараты способны нести различные боеприпасы, включая противотанковые мины ТМ-62, а также продовольствие, воду, боеприпасы и ретрансляционную аппаратуру. На сборку одного дрона уходит несколько дней, после чего его сразу отправляют в подразделения.

В сентябре прошлого года российские военные начали применять дрон-бомбардировщик «Кощей» в зоне СВО. По информации разработчика, полезная нагрузка беспилотника составляет 15 кг, дальность полета — до 30 км. «Кощей» является гексакоптером, то есть у дрона шесть пропеллеров. В будущем «Кощей» планируют использовать в МЧС.

