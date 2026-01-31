Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Минобороны сообщило о готовности тяжелых дронoв «Кощей» для армии

Российские войска вскоре получат первые тяжелые дроны «Кощей»
Global Look Press

Первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» собрали и испытали для передачи в войска. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Работы выполнили военнослужащие технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии группировки «Запад». Дроны разработаны для доставки на передовую тяжелых и объемных грузов, которые сложно или опасно перевозить наземным транспортом.

Аппараты способны нести различные боеприпасы, включая противотанковые мины ТМ-62, а также продовольствие, воду, боеприпасы и ретрансляционную аппаратуру. На сборку одного дрона уходит несколько дней, после чего его сразу отправляют в подразделения.

В сентябре прошлого года российские военные начали применять дрон-бомбардировщик «Кощей» в зоне СВО. По информации разработчика, полезная нагрузка беспилотника составляет 15 кг, дальность полета — до 30 км. «Кощей» является гексакоптером, то есть у дрона шесть пропеллеров. В будущем «Кощей» планируют использовать в МЧС.

Ранее российские военные научились бить по ВСУ упавшими дронами.
 
Теперь вы знаете
Избы по цене квартир, массовые списания долгов и золотое безумие. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!