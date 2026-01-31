Минобороны сообщило об уничтожении 26 беспилотников в четырех регионах России

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 17 аппаратов. Еще семь беспилотников уничтожили в небе над Смоленской областью. По одному БПЛА перехватили над Белгородской областью и Республикой Крым.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска при помощи FPV-дронов атаковали село Новый Ропск. В результате атаки пострадала мирная жительница. Ее доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинская помощь

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Нижегородской области разработали автоматическую турель для борьбы с дронами.