Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Минобороны сообщило об уничтожении 26 беспилотников в четырех регионах России

Минобороны: за ночь над регионами России уничтожили 26 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 17 аппаратов. Еще семь беспилотников уничтожили в небе над Смоленской областью. По одному БПЛА перехватили над Белгородской областью и Республикой Крым.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска при помощи FPV-дронов атаковали село Новый Ропск. В результате атаки пострадала мирная жительница. Ее доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинская помощь

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Нижегородской области разработали автоматическую турель для борьбы с дронами.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!