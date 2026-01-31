Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

На Западе оценили решение Евросоюза по российскому газу

Аналитик Меркурис: отказ от газа из РФ навсегда лишил ЕС конкурентоспособности
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Решение Евросоюза полностью отказаться от импорта российского газа навсегда лишит промышленность Европы конкурентоспособности. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он отметил, что «крайне неудачные» решения Брюсселя нанесли Европейскому союзу огромный ущерб. Например, по его словам, из-за отказа от дешевого газа в Германии началась деиндустриализация, заводы стали закрываться в Великобритании и других европейских странах.

Меркурис назвал это решение «экстраординарным».

«Евросоюз, полностью отказавшись от российского газа, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из Соединенных Штатов. Газ из РФ будет поставляться на восток. В Азии газ будет дешевле, чем в Европе. Это навсегда. Евросоюз принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной», — высказался он.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии рассказали, как Евросоюз предопределил себе упадок.
 
Теперь вы знаете
Избы по цене квартир, массовые списания долгов и золотое безумие. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!