Инфекционист объяснил, чем опасна даже прозрачная вода из-под крана

Загрязненная питьевая вода может повышать риск тяжелых инфекций и хронических заболеваний. Об этом врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал «Известиям».

Он напомнил, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, микробиологически небезопасная вода остается источником таких заболеваний, как диарея, холера, дизентерия, брюшной тиф и полиомиелит. Наиболее уязвимой группой он назвал детей, у которых повторяющиеся кишечные инфекции могут приводить не только к обезвоживанию, но и к задержке физического и когнитивного развития.

Неронов пояснил, что риски связаны не только с бактериями, вирусами и паразитами, но и с химическими примесями. По его словам, тяжелые металлы, нитраты, органические соединения и побочные продукты дезинфекции действуют менее заметно, однако способны негативно влиять на сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и репродуктивную системы.

Эксперт напомнил, что централизованные системы водоснабжения представляют собой многоступенчатую систему защиты, включающую механическую очистку, обеззараживание и постоянный контроль качества воды в соответствии с национальными нормативами и рекомендациями ВОЗ. При этом даже при строгом контроле возможны сбои.

В быту, по словам Неронова, важно учитывать особенности воды в конкретном регионе. В одних случаях может быть достаточно кипячения или простых фильтров, в других — при повышенном содержании железа, марганца или солей жесткости — требуются более сложные системы очистки. Он подчеркнул, что универсальных решений не существует, поэтому при выборе фильтров следует ориентироваться на данные водоканалов, санитарные нормы и результаты лабораторных анализов. Отдельное внимание врач рекомендовал уделять своевременной замене картриджей, так как изношенные элементы могут сами становиться источником микробного загрязнения.

Ранее врачи предупреждали об опасности купания в стоячей воде из-за риска кишечных инфекций и отита.