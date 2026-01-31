Размер шрифта
В Венесуэле объявили об амнистии для политзаключенных

Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес объявила амнистию политзаключенных
Cristian Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Венесуэла проведет всеобщую амнистию для политических заключенных. Об этом заявила уполномоченный президента Делси Родригес на церемонии открытия судебного года в Верховном суде, трансляцию вел телеканал Venezolana de Television.

«Я хочу объявить о решении продвигать закон о всеобщей амнистии, который будет охватывать весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время», — сказала Родригес.

Она поручила подготовить законопроект и внести его в парламент. Решение обсуждалось с президентом Николасом Мадуро.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что при проведении операции по задержанию Николаса Мадуро было использовано секретное вооружение, предназначенное для дезориентации вражеских сил. По его словам, это стало причиной того, что венесуэльские вооруженные силы «не смогли активировать свои ракетные комплексы». Кроме того, Трамп прокомментировал дальнейшую судьбу венесуэльской нефти, перевозимой танкерами, захваченными американскими силами, и выразил восхищение Делси Родригес, которую он назвал «превосходным» временным президентом Венесуэлы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сергей Лавров назвал цели Трампа в операции с захватом Мадуро.
 
