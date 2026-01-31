Европа, запретив газ из России, сама себе обеспечила упадок. Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

«Европа забила гол в собственные ворота, совершив очередной шаг на пути саморазрушения», — сказал он.

В это же время британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что решение Европейского союза отказаться от импорта российского газа навсегда лишит промышленность Европы конкурентоспособности.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

