В России второй день подряд выявляют меньше 10 тысяч случаев коронавируса

За прошедший день в России выявили 9 079 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за сутки вылечились 13 350 пациентов, скончались 466.

Всего в России коронавирус был подтвержден у 4 351 553 человек, выздоровели 3 945 527, умерли 90 275.

Днем ранее в стране впервые с начала октября зафиксировали менее 10 тысяч случаев COVID-19.