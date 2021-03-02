Мишустин лично проверил качество гречневой каши с котлетой в барнаульской школе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил в Барнауле среднюю общеобразовательную школу №53, в которой особое внимание уделил вопросу организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очень важная работа. В свое время, вы помните, к ней внимательно отнесся президент Российской Федерации. Мы сейчас организовали работу по стране, чтобы фактически все дети в начальной школе были обеспечены горячим питанием», — отметил глава кабмина.

Директор школы предложила премьеру попробовать гречневую кашу с котлетой, и он согласился.

«Не знаю, в какой школе вы учились. Но это было самое вкусное – котлета с гречкой», – обратился премьер к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Также Мишустин провел небольшое совещание о том, какой ассортимент должен быть представлен в школьном буфете, в результате которого родители учащихся проголосовали за отсутствие чипсов и фастфуда.

Ранее на горячее питание учеников младших классов выделили больше 200 млрд рублей.