В Дагестане девушка продала новорожденного за 800 тысяч рублей

В Дагестане 28-летняя девушка продала своего ребенка за 800 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в декабре 2020 года жительница Махачкалы предложила женщине приобрести у нее ребенка, роды были запланированы на февраль. Покупательница согласилась, однако потом усомнилась в законности своих действий и сообщила об этом в правоохранительные органы.

26 февраля после состоявшейся сделки полиция задержала подозреваемую.

Возбуждено уголовное дело по статье «Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Решается вопрос об аресте девушки.

Ранее женщина пыталась продать дочь в сексуальное рабство за 1 млн рублей.