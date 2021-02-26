Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости коронавирусом в России

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила эпидемиологическую ситуацию в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в стране сокращается число новых положительных тестов на коронавирус. Кроме того, по ее словам, снижается и количество людей, которые болеют бессимптомно.

«В последние недели количество регистрируемых случаев уменьшилось примерно в три раза», — уточнила Пшеничная.

Она заявила, что индекс заболеваемости в стране должен быть ниже единицы, а такой показатель фиксируется в более 90% российских регионов.

Эпидемиолог добавила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространение коронавируса. Специалист выразила мнение, что на положительную динамику повлияли кампания по вакцинации по COVID-19, а также введенные ограничительные меры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможных сроках отмены ряда ограничений по COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 113,4 млн заболевших, свыше 89 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19.