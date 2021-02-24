СБУ потребовала заблокировать на Украине ряд Telegram-каналов

Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от интернет провайдеров заблокировать в стране ряд известных Telegram-каналов. Об этом пишет «Страна.ua», ссылаясь на источники.

«Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ», — говорится в письме СБУ.

Запрет коснется каналов под названием «Легитимный», «Сплетница», «Резидент» и «Картель».

Отмечается, что провайдеры пока не знают, как технически реализовать требование СБУ.