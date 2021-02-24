На востоке Москвы эвакуировали школу из-за возгорания в подвале, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Речь идет о школе на Новокосинской улице, 41. Произошло возгорание электрощитовой в подвале, его оперативно ликвидировали.

Отмечается, что школу покинули 35 сотрудников, детей в этот момент в учебном заведении не было.

Ранее сообщалось о пожаре в вечерней школе в Горно-Алтайске.