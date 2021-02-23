В ФСБ рассказали о контртеррористическом подразделении на Северном Кавказе

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Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена международной террористической организации «Хизб... Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена международной террористической организации «Хизб...
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена международной террористической организации «Хизб...
ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали о 25-летнем юбилее главного подразделения по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, управление «К» Центра специального назначения ФСБ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там подчеркнули, что сотрудники управления «К» участвуют в проведении сложных контртеррористических операций, а также оперативно-боевых мероприятий.

В ЦОС добавили, что своими действиями это подразделение вносит весомый вклад в работе по нейтрализации тех угроз безопасности на территории Северного Кавказа и всей России.

Так, управление «К» участвовало в операции по освобождению детей от террористов в Беслане в сентябре 2004 года. В ЦОС уточнили, что подразделению удалось ликвидировать организованное бандитское подполье в Северо-Кавказском регионе.

«Сегодня управление «К» Центра специального назначения ФСБ России - это единый, мощный, хорошо подготовленный и оснащенный коллектив, способный качественно решать самые сложные боевые задачи», — заключили в ЦОС.