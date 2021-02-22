Сирия зарегистрировала «Спутник V»

В Сирии зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства Сирии в Москве.

«Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции и разрешила ее применение на своей территории», — указано в сообщении.

Применение российской вакцины ранее уже одобрили в Белоруссии, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане и других странах. Всего в списке более 30 государств.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Северная Македония планирует закупить партию «Спутника V».