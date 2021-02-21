В администрации США призвали ВОЗ и КНР активнее расследовать причины появления COVID-19

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом считает, что Китай недостаточно открыт в вопросе расследования причин появления коронавируса. Об этом сообщает CBS.

По его словам, США призывают Всемирную организацию здравоохранения и китайскую сторону быть активнее в этом вопросе.

«У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире», — сказал Салливан.

Он также выразил мнение, что ВОЗ придется осуществить объемную работу для определения того, откуда на самом деле возникла коронавирусная инфекция.

Помощник президента США подчеркнул, что мир нуждается в «заслуживающем доверие, открытом, транспарентном международном расследовании».

Ранее ВОЗ заявила, что версия о завозе COVID-19 в Китай извне является маловероятной.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.