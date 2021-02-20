Песков: в РФ нет репрессий в отношении СМИ и политиков

В России никто не занимается применением репрессий против СМИ или политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этих факторов Кремль в России не видит. В России никто не закрывает СМИ», — сказал представитель Кремля после того, как он прокомментировал введение Киевом санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Отвечая на этот вопрос ранее, Песков сказал, что на Украине сейчас набирают силу репрессивные настроения в отношении СМИ, граждан и политиков.