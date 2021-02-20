Под завалами Норильской обогатительной фабрики погиб человек

После обрушения в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главное следственное управление ведомства по Красноярскому краю и Хакасии.

«В Норильске по факту обрушения технического корпуса Норильской обогатительной фабрики возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Статья уголовного кодекса, по которой было возбуждено уголовное дело, не уточняется.

При этом СК сообщает, что один из попавших под завалы был найден мертвым.

Ранее на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение, в результате пострадали три человека. Сообщалось, что под завалами могут оставаться два человека.