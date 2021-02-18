На протестах в Барселоне вспыхнул пожар

В Барселоне во время акции протеста проходящей из-за ареста рэпера Пабло Аселя, вспыхнул пожар. Об этом сообщает Reuters.

В начале митинг проходил мирно, однако после начались столкновения с полицией города. В результате один из участников поджег мусорных контейнеров, которые стали баррикадами.

Кроме того, в ходе акции в Барселоне и Мадриде сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным агентства, в среднем на митинг в каждом из городов вышли около двух тыс. человек.

Ранее стало известно, что более 30 человек пострадали во время протестов в Испании.

Первые выступления на улицах Испании начались во вторник, 16 февраля. Участники протестов забрасывали полицейских различными предметами. Акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя, которого обвинили в прославлении терроризма, а также оскорбление монархии и госинститутов. Суд вынес в отношении него решение об аресте сроком на девять месяцев.