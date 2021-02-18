В Крыму ответили на план Украины закрыть подачу воды на полуостров дамбой

Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев прокомментировал заявление Украины о намерении перекрыть подачу воды на полуостров при помощи дамбы на Северо-Крымском канале. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такие планы являются смешными.

Он добавил, что строительство дамбы не изменило бы ситуацию, поскольку свыше шесть лет вода не поступает по Северо-Крымскому каналу.

«Но, тем не менее, мы справляемся со всеми вызовами и задачами. Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств», — сказал Кангиев.

При этом глава госкомитета не исключил, что ситуация с отсутствием воды в канале является проблемой, но не неразрешимой. Он подчеркнул, что власти Крыма и России приложили усилия для обеспечения жителей полуострова пресной водой.

Кангиев отметил, что такие заявления со стороны Украины показывают страну как «государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма».

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал о намерении украинских властей построить дамбу на Северо-Крымском канале.