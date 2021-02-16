В Волгограде произошел пожар в торговых павильонах

Пожар произошел в торговых павильонах на рынке в Волгограде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.

Отмечается, что спасатели получили информацию о пожаре в Дзержинском районе около 14 часов.

На место инцидента прибыли пожарные службы.

Согласно информации пресс-службы ГУМВД по региону, огонь захватил павильоны на Качинском рынке. В настоящее время возле него движение перекрыто.

Ранее сообщалось, что два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве.