В России выявили 13 233 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 13 233 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

По данным оперштаба, новые случаи COVID-19 были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 9,9% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 459 пациентов, полностью выздоровели 17 627 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 4 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 80 тысяч — с летальным исходом. Вылечились более 3,6 млн человек.