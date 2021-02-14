Пожар на Мясницкой улице в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание на улице Мясницкой в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

В ведомстве отметили, что информация о возгорании поступила в 19.48 по мск.

Там добавили, что в 21.40 пожар был локализован на площади около 500 кв м.

Ранее стало известно, что в здании в центре Москвы, в котором расположены хостел, рестораны, офисы, кафе и магазины, произошло возгорание. Позднее источники рассказали, что огонь перешел на второй этаж. После этого у хостела произошло обрушение кровли.