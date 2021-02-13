В Москве на стройке два человека упали в шахту лифта

В Москве на улице Лобачевского два человека упали в шахту лифта, из-за чего один из них погиб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погиб 27-летний мужчина. Его 22-летний напарник госпитализирован. Оба работника являются гражданами Таджикистана и, по предварительным данным, работали без трудового договора.

Ранее в Москве один человек пострадал при падении строительного крана.