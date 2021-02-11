Роскомнадзор составит протоколы в отношении соцсетей за призывы к протестам

В пресс-службе Роскомндазора заявили, что ведомство нанает составлять протоколы за публикацию призывов к участию в несанкционирванных акциях. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие нарушения будут выявлены в TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, YouTube, а также «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года», --т уточнили в пресс-службе ТАСС.

За публикацию такого контента владельцам предстоит заплатить штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей для соцсетей и запрета доступа к такому контенту. При повторном правонарушении сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.