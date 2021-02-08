Зюганов пообещал защитить задержанного в Саратове депутата от КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия будет защищать задержанного в Саратове депутата областной думы Николая Бондаренко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем защищать, будем помогать, будем разбираться», — сказал он.

Зюганов отметил, что партия уже направила для защиты Бондаренко адвоката.

Депутата облдумы задержали утром в понедельник, 8 февраля. Судя по видео, которое Бондаренко выложил в YouTube, причиной задержания стало его участие в несогласованной акции 31 января.