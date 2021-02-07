Диетолог перечислила продукты, способные регулировать артериальное давление

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Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, способные регулировать артериальное давление.

По ее словам, давление может повыситься благодаря отдельной категории продуктов — психостимуляторам.

«Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе, кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность, и он выпьет кофе или чай крепкий, либо какой-то напиток, энергетик — все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления», — объяснила врач телеканалу «Звезда».

Она отметила, что к повышению артериального давления также приводит употребление продуктов, в составе которых есть соль, а также подвергнувшихся обработке — варке, жарке, фритюру.

Кроме того, существуют продукты, которые в укрепляют сосуды. Для профилактики гипертензии в долгосрочной перспективе специалист советует есть богатые магнием орехи, семечки и овощи. Способствующие выработке оксида азота продукты приводят к расширению сосудистой стенки и могут скорректировать небольшое повышение давления. Наиболее действенными в этом случае считаются свекольный и морковный соки. Понизить давление также могут различные успокаивающие травяные чаи.

Богатые витамином С фрукты и овощи укрепляют сосудистую стенку и сам сосуд, а содержание кверцетина помогает регулировать давление и крепость мелких капилляров, уточнила Соломатина.

В заключении диетолог добавила, что правильное питание в долгосрочной перспективе так или иначе приходит к здоровью сердечно-сосудистой системы.