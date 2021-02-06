Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе полностью ликвидировали
Антон Демидов
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Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе был полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
Как уточнили в ведомстве, полностью пожар ликвидировали в 22.46 мск.
В министерстве отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.
До этого сообщалось, что в результате разгерметизации трубопровода в Уфе загорелась установка нефтезавода.
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