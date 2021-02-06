Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе полностью ликвидировали

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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству... Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе был полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, полностью пожар ликвидировали в 22.46 мск.

В министерстве отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в результате разгерметизации трубопровода в Уфе загорелась установка нефтезавода.