Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе полностью ликвидировали

Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе был полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, полностью пожар ликвидировали в 22.46 мск.

В министерстве отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в результате разгерметизации трубопровода в Уфе загорелась установка нефтезавода.