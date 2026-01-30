Украина не получила от США сотни миллионов долларов, обещанные Байденом

Reuters: США не предоставили Украине сотни миллионов долларов на энергетику

Украина не получила от Соединенных Штатов сотни миллионов долларов, выделить которые обещала администрация предыдущего президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал неназванный представитель Киева, власти боятся, что напоминание об обещанных Вашингтоном деньгах может вызвать дипломатический резонанс.

«Президент США Дональд Трамп порой прохладно реагировал на просьбы Украины о помощи», — подчеркивается в материале.

По словам авторов статьи, Украина осталась без финансовой помощи из-за закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Также журналисты обратили внимание, что в Вашингтоне выражали беспокойство по поводу того, что выделяемые Киеву средства могут использоваться не по назначению.

Ожидалось, что обещанные администрацией Байдена деньги будут потрачены на восстановление энергетических объектов.

До этого журналисты ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины сообщили, что стране в 2025 году потребовалось более $53 млрд в виде прямой финансовой помощи со стороны зарубежных партнеров. Крупнейшим спонсором Киева стал Европейский союз (ЕС) и государства — члены, они выделили $34 млрд.

Ранее три страны ЕС юридически отказались финансировать Украину.