В Москве возбуждено уголовное дело о повреждении машины ФСБ на несогласованной акции
Ник Пригоров
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Полиция завела уголовное дело после разгрома автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве в субботу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).
По данным агентства, в субботу несколько десятков человек в Москве разгромили проезжающий автомобиль ФСБ с мигалкой. Они разбили стекла в машине, прыгали на него и распылили вещество из баллончика.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская также ранее рассказала ТАСС, что всех несовершеннолетних подростков, задержанных накануне на несанкционированной акции в центре Москвы, уже отпустили и передали родителям.
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