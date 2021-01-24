В Раде рассказали, что ДНР и ЛНР хотели передать пленных Медведчуку

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики намеревались передать удерживаемых лиц главе политсовета фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктору Медведчуку из-за того, что Киев саботировал обмен пленными. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» Ренат Кузьмин.

По его словам, представители ДНР и ЛНР обратились к Медведчуку и пожаловались, что украинская власть не хочет и не собирается заниматься обменом удерживаемых лиц.

«Несмотря на минские соглашения, несмотря на все эти договоренности, украинская власть саботирует эти обмены. При этом украинская власть обвиняет вторую сторону, что это они саботируют», — сказал Кузьмин в эфире телеканала ZIK.

В офисе президента Украины называют Медведчука «частным лицом», которое не может принимать участие в освобождении людей. Кузьмин же утверждает, что Медведчук является государственным деятелем, народным депутатом, членом комитета по реинтеграции Донбасса и он просто обязан участвовать в обмене.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что политика украинских властей в отношении Донбасса является лицемерной