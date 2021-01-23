В МВД назвали число участников несогласованной акции на Пушкинской площади

На Пушкинскую площадь в Москве на несанкционированную акцию вышли четыре тысячи человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД предупредили, что дадут правовую оценку всем провокациям на несанкционированных акциях.