В МВД назвали число участников несогласованной акции на Пушкинской площади
Карина Казанцева
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На Пушкинскую площадь в Москве на несанкционированную акцию вышли четыре тысячи человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», — говорится в сообщении.
Ранее в МВД предупредили, что дадут правовую оценку всем провокациям на несанкционированных акциях.
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